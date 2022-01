Genitori in trappola, Elaine Hendrix: "Le persone odiavano Meredith, ora la adorano e basta" (Di domenica 2 gennaio 2022) Elaine Hendrix è recentemente tornata a parlare di Genitori in trappola e del motivo per cui un tempo le persone odiavano il personaggio di Meredith. Elaine Hendrix, intervistata da Insider, è tornata a parlare di Genitori in trappola e del personaggio di Meredith Blake; quando la pellicola uscì nelle sale la sexy futura matrigna finì per essere odiata da tutti per svariate ragioni: stava per diventare la matrigna di due impertinenti undicenni, era bella e aveva una carriera di successo. Durante un'intervista del 2020, la Hendrix ha affermato che il suo personaggio oggi è visto con occhi diversi anche se ha ammesso che Meredith ha sempre avuto un asso ... Leggi su movieplayer (Di domenica 2 gennaio 2022)è recentemente tornata a parlare diine del motivo per cui un tempo leil personaggio di, intervistata da Insider, è tornata a parlare diine del personaggio diBlake; quando la pellicola uscì nelle sale la sexy futura matrigna finì per essere odiata da tutti per svariate ragioni: stava per diventare la matrigna di due impertinenti undicenni, era bella e aveva una carriera di successo. Durante un'intervista del 2020, laha affermato che il suo personaggio oggi è visto con occhi diversi anche se ha ammesso cheha sempre avuto un asso ...

amoreavrai : Genitori in trappola il mio comfort film e anche uno dei miei preferiti quindi eccomi a rivederlo per la numero vol… - Elisa182 : Genitori in trappola su Rai2 HERE WE AREEE - whatiffijust : guardando genitori in trappola e piangendo un po' because I'm an emotional wreck - francesca30020 : RT @victimofmyfeels: Spiace ma genitori in trappola rimarrà per sempre il comfort movie per eccellenza della mia infanzia #genitoriintrappo… - ReiKashino : RT @Giuliapepee: Su Rai2 c’è genitori in trappola, ricordo ancora il mio shock nello scoprire che Lindsay Loan non aveva una gemella ?? -