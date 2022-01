Evade dal carcere di Vercelli usando le lenzuola: chi è il pericoloso criminale albanese ricercato in tutta Italia (Di domenica 2 gennaio 2022) Un pericoloso criminale albanese, condannato per una serie di rapine violente in villa, è fuggito nella notte di San Silvestro dal carcere di Vercelli ed è ricercato in tutto il Piemonte. L’uomo si è calato con delle lenzuola dal quarto piano, dopo aver segato le sbarre. All’esterno lo aspettavano dei complici, che hanno forzato il cancello. Il compagno di cella, anche lui di origini albanesi, è stato fermato: si sarebbe rotto un braccio mentre si calava con le lenzuola. Posti di blocco sono stati predisposti in tutto il Piemonte. Il fuggitivo è Kristjan Mehilli, albanese, 27 anni. Ha fatto parte della Banda LEGGI ANCHE Roma, albanesi "specializzati" in rapine in villa. Arresti a Ponte di Nona e Tor Bella Monaca Arancia ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 2 gennaio 2022) Un, condannato per una serie di rapine violente in villa, è fuggito nella notte di San Silvestro daldied èin tutto il Piemonte. L’uomo si è calato con delledal quarto piano, dopo aver segato le sbarre. All’esterno lo aspettavano dei complici, che hanno forzato il cancello. Il compagno di cella, anche lui di origini albanesi, è stato fermato: si sarebbe rotto un braccio mentre si calava con le. Posti di blocco sono stati predisposti in tutto il Piemonte. Il fuggitivo è Kristjan Mehilli,, 27 anni. Ha fatto parte della Banda LEGGI ANCHE Roma, albanesi "specializzati" in rapine in villa. Arresti a Ponte di Nona e Tor Bella Monaca Arancia ...

Advertising

ilmeteoit : #EVADE dal #CARCERE calandosi dal 4° piano - ggargiulo3 : @gavinjones10 Due osservazioni: immagino che esistano milioni d vaccinati che sono entrati in contatto e non lo han… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Rapinatore evade dal carcere calandosi con le lenzuola dal quarto piano, caccia in tutto il Piemonte [di Cristina Palazzo]… - mariobianchi18 : Il #2gennaio 1977 il BR #ProsperoGallinari evade con 12 detenuti comuni dal carcere di Treviso. Un detenuto simula… - Quellochenonsi1 : #tg5: Pericoloso detenuto straniero evade dal carcere di Vercelli...tutto hanno fatto vedere ma non la foto dell'uo… -