Dakar 2022, risultati prima tappa B auto: Nasser Al-Attiyah inizia alla grande, distacchi pesantissimi per Sainz e Peterhansel (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo il prologo di ieri, oggi si è entrati ufficialmente nel vivo per quanto riguarda la Dakar 2022. Era in programma la tappa denominata “1B” la Hail-Hail. 334 chilometri di prove speciali per la carovana in un percorso ad “anello” attorno alla città saudita, con il deserto che si è rivelato il grande protagonista dello stage, con insidie che hanno messo a dura prova i protagonisti. Come ci si attendeva, la prima frazione sarebbe stata subito un banco di prova notevole per la carovana e, il percorso lo ha ampiamente confermato, tra grandi protagonisti che hanno già messo in archivio i sogni di vincere la Dakar ed errori clamorosi, la corsa più dura del mondo non si smentisce mai. Il successo di tappa è andato al qatariota Nasser ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo il prologo di ieri, oggi si è entrati ufficialmente nel vivo per quanto riguarda la. Era in programma ladenominata “1B” la Hail-Hail. 334 chilometri di prove speciali per la carovana in un percorso ad “anello” attornocittà saudita, con il deserto che si è rivelato ilprotagonista dello stage, con insidie che hanno messo a dura prova i protagonisti. Come ci si attendeva, lafrazione sarebbe stata subito un banco di prova notevole per la carovana e, il percorso lo ha ampiamente confermato, tra grandi protagonisti che hanno già messo in archivio i sogni di vincere laed errori clamorosi, la corsa più dura del mondo non si smentisce mai. Il successo diè andato al qatariota...

Advertising

FormulaPassion : #Dakar2022: #AlAttiyah a segno anche nella prima tappa, disastro #Audi - L05Mandorino : RT @LiveGPit: #Dakar2022 | Moto, Stage 1B: Daniel #Sanders vince e raddoppia, #Petrucci 13° ??A cura di @matteopittaccio - OA_Sport : #Dakar2022, risultati prima tappa B auto: Nasser #AlAttiyah inizia alla grande, distacchi pesantissimi per #Sainz e… - MyHondaRevoAT : RT @Moto_it: Due miti si incontrano alla Dakar 2022. Fantic e Picco insieme in un'avventura che lancia la nuova Rally 450 XEF ???? https://t… - MyHondaRevoAT : RT @gponedotcom: Dakar 2022: Franco Picco e la Fantic XEF 450 pronti all'impresa: Debutto assoluto per la Casa italiana al rally più famoso… -