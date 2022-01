Covid, quattro giovani in quarantena organizzano una festa a Venezia: denunciati (Di domenica 2 gennaio 2022) commenta quattro ragazzi di 20 anni sono stati sorpresi dai carabinieri a festeggiare il nuovo anno nell'appartamento di uno di loro a Mira Taglio ( Venezia ), anche se in realtà avrebbero dovuto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 2 gennaio 2022) commentaragazzi di 20 anni sono stati sorpresi dai carabinieri a festeggiare il nuovo anno nell'appartamento di uno di loro a Mira Taglio (), anche se in realtà avrebbero dovuto ...

