Carceri: 2 suicidi, un tentato suicidio e un evaso in 24 ore (Di domenica 2 gennaio 2022) Due suicidi, un tentato suicidio e un evaso in ventiquattrore: è il bilancio-denuncia della situazione delle Carceri italiane della Uilpa polizia penitenziaria, che chiede un immediato intervento del governo."Con il suicidio per impiccagione della notte scorsa di un detenuto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia, preceduto di circa ventiquattr`ore da quello registrato nel penitenziario di Salerno, sale a due la tragica conta dei morti di carcere nei primi due giorni dell`anno 2022. E il bilancio sarebbe ancora peggiore se un altro detenuto che aveva tentato la stessa terribile sorte non fosse stato soccorso appena in tempo dalla Polizia penitenziaria presso la Casa Circondariale di Genova Marassi", lo afferma Gennarino De Fazio, segretario Generale della Uilpa ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 2 gennaio 2022) Due, uno e unin ventiquattrore: è il bilancio-denuncia della situazione delleitaliane della Uilpa polizia penitenziaria, che chiede un immediato intervento del governo."Con ilo per impiccagione della notte scorsa di un detenuto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia, preceduto di circa ventiquattr`ore da quello registrato nel penitenziario di Salerno, sale a due la tragica conta dei morti di carcere nei primi due giorni dell`anno 2022. E il bilancio sarebbe ancora peggiore se un altro detenuto che avevala stessa terribile sorte non fosse stato soccorso appena in tempo dalla Polizia penitenziaria presso la Casa Circondariale di Genova Marassi", lo afferma Gennarino De Fazio, segretario Generale della Uilpa ...

