Bimbo di un mese ricoverato per Covid in terapia intensiva a Torino: "Il più giovane del Piemonte" (Di domenica 2 gennaio 2022) Ha un mese il più giovane contagiato dal Covid: combatte la sua battaglia nella terapia intensiva dell'ospedale Regina Margherita di Torino. Il neonato è stato ricoverato il giorno di Natale, proveniente dall'ospedale di Novara e prima ancora da Verbania. L'ospedale infantile torinese, infatti, è l'unico attrezzato per l'Ecmo, la circolazione extracorporea per pazienti con insufficienza cardiaca e respiratoria, a cui il piccolo è stato sottoposto. "Giorno dopo giorno - spiega all'Agi Franca Fagioli, direttore del Dipartimento Patologia e Cura del bambino del Regina Margherita - registriamo lievi e continui miglioramenti". Non è stato soltanto il Covid ad aver fatto aggravare le condizioni del piccolo, nel quale infatti sono stati riscontrati germi e ...

