Biathlon, Lukas Hofer salterà le prossime gare. Assente ad Oberhof, torna a Ruhpolding o Anterselva? (Di domenica 2 gennaio 2022) L'Italia non schiererà Lukas Hofer nelle prossime gare della Coppa del Mondo 2021-2022 di Biathlon: a dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social, spiegando come la decisione sia stata presa per ritrovare lo stato di forma migliore in vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino. La Coppa del Mondo farà tappa ad Oberhof, in Germania, la prossima settimana, a Ruhpolding, sempre in Germania, quella successiva, e poi ad Anterselva, in Italia, per le ultime gare prima dei Giochi. Hofer non ha dato un orizzonte temporale per il suo rientro, ma potrebbe farlo direttamente in Italia, saltando entrambe le tappe tedesche. La prima immediata conseguenza è che ora l'azzurro quasi certamente dovrà cercare direttamente sulle ...

