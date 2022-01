Biasin su Lukaku | prendere altre strade è legittimo | accettare le conseguenze è un dovere

(Di domenica 2 gennaio 2022) Uno sfogo senza alcuna logica. Ecco come definisce l’intervista rilasciata daa Sky Fabrizio, su Libero. “Abbiamo finalmente capito quale sia la logica sottesa dietro a siffatto e apparente, autogol-mediatico: nessuna”. Con le sue dichiarazioni, l’attaccante del Chelsea è riuscito nell’impresa. “ha in un sol colpo: fatto incazzare la totalità dei tifosi Blues e, soprattutto, l’allenatore Thomas Tuchel; fatto incazzare (ma anche godere, va detto) la quasi totalità dei tifosi dell’Inter; messo una in fila all’altra una serie di considerazioni che più le vai a leggere più ti rendi conto di quanto siano controproducenti”.analizza tutti i punti dell’intervista. Definisce una boiata la questione del mancato rinnovo con l’Inter, tirata in ballo dal belga, tanto più che aveva ancora tre anni di contratto. “Questa – ...

A scaricarlo è anche il giornalista Fabrizio. La reazione dei social Sono tanti i tifosi che ...con queste parole dimostra che la priorità era il soldo e non il resto, in piena pandemia ...... in parte, al principio della programmazione: Hakimi, ma soprattutto Conte ehanno salutato ... Come rivelato anche da Fabrizioai nostri microfoni, la volontà di tutte le parti in causa ...Fabrizio Biasin, firma di libero, indica il migliore e il peggiore direttore sportivo del 2021 attraverso le colonne di Tmw: "Top: Piero Ausilio. Doveva 'tamponare', ha fatto molto ...Fabrizio Biasin commenta ancora le parole di Romelu Lukaku, questa volta prendendo a confronto un altro giocatore (ex) nerazzurro ...