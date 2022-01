Bayern Monaco, Hoeness: “Haaland? Grande giocatore, ma costa troppo” (Di domenica 2 gennaio 2022) “Haaland erede di Lewandowski? Parliamo di un Grande giocatore che sta facendo un lavoro incredibile alla sua età. In termini economici, però, il pacchetto completo rappresenta una quantità che, a mio avviso, il Bayern non può e non deve pagare”. Queste le parole dell’ex presidente del Bayern Monaco, Uli Hoeness, durante un’intervista concessa al “Welt Am Sonntag”. “Lewandowski è parte essenziale del Bayern” dice Hoeness, per cui “un rinnovo sarà discusso e mi auguro che ci sarà un esito positivo”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) “erede di Lewandowski? Parliamo di unche sta facendo un lavoro incredibile alla sua età. In termini economici, però, il pacchetto completo rappresenta una quantità che, a mio avviso, ilnon può e non deve pagare”. Queste le parole dell’ex presidente del, Uli, durante un’intervista concessa al “Welt Am Sonntag”. “Lewandowski è parte essenziale del” dice, per cui “un rinnovo sarà discusso e mi auguro che ci sarà un esito positivo”. SportFace.

