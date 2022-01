Un milione di positivi, Lazio e Lombardia in giallo. L?Italia verso l?arancione (Di domenica 2 gennaio 2022) L?ennesima valanga di contagiati di ieri (oltre 141.000) ha portato a oltre un milione il numero di italiani chiuso in casa perché positivo al Sars CoV-2. Ma ?solo? 11.300... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 2 gennaio 2022) L?ennesima valanga di contagiati di ieri (oltre 141.000) ha portato a oltre unil numero di italiani chiuso in casa perché positivo al Sars CoV-2. Ma ?solo? 11.300...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid: altri 141.262 casi, oltre un milione gli attualmente positivi. Iss: per over80 non vaccinati rischio ricover… - rtl1025 : ?? Sono 141.262 i nuovi casi da #Covid_19 nelle ultime 24 ore su 1.084.295 tamponi fatti, tasso di positività al 13%… - HuffPostItalia : Covid: 111 morti, 141mila casi, oltre un milione di positivi in Italia - Agricolturabio1 : RT @emmevilla: Non solo: se le persone si ammalano, anche se non gravemente, dovranno stare in isolamento. Al momento abbiamo superato il… - mamuska30051401 : RT @antonio_bordin: Oltre un milione di attualmente positivi. Certo che il vaccino funziona che è una bellezza. #Covid_19 -