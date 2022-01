La Salernitana è salva | il fondatore dell' Unipegaso è il nuovo presidente Ecco chi è Danilo Iervolino

Advertising

SkyTG24 : Calcio, la Salernitana è salva: accettata l’offerta di Danilo Iervolino - DenisDecorte : La Salernitana salva la Serie A: Iervolino nuovo patron via @OneFootball. Leggilo qui: - SampNews24 : La #Salernitana è salva: offerta accettata. Non cambia la classifica - repubblica : RT @giusmo1: La Salernitana è salva, accettata l'offerta di Iervolino - LSquame : @sportmediaset 5 euro 3 paia di calzini salva la salernitana -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana salva

ASCOLTA Cessione, sul gong arriva l'offerta decisiva: Iervolino è il nuovo presidente La. Pochi minuti prima della mezzanotte del 31 dicembre in casa granata è arrivata l'offerta decisiva per l'acquisizione del club. Per poco meno di 20 milioni di euro, la società ...SALERNO - Dopo tante sofferenze e con l'esclusione dal campionato ad un passo, laè ufficialemente. Per i trustee Susanna Isgrò e Paolo Bertoli l'offerta più vantaggiosa per la cessione del pacchetto azionario della società è quella di Danilo Iervolino, fondatore ...Scongiurata in extremis l'esclusione dal campionato, i granata passano nelle mani dell'imprenditore napoletano, fondatore dell'Università Telematica Unipegaso ...Oltre all'offerta per rilevare le quote, Iervolino avrebbe garantito risorse importanti per rinforzare la squadra. Il nome di Iervolino era spuntato fuori nelle ultime 48 ore: in giornata l'imprendito ...