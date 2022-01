La Roma continua la ricerca dell’esterno destro | c’è un favorito

(Di sabato 1 gennaio 2022) Mourinho cerca rinforzi per la sua rosa e Tiago Pinto vuole accontentarlo a partire dalla fascia destra. Secondo La Gazzetta dello Sport, il preferito è il classe 1997 dell’Arsenal Maitland-Niles. L’accordo con il giocatore è stato trovato da giorni ma l’Arsenal chiede un obbligo di riscatto a 15 milioni, mentre lepreferirebbe un diritto fissato a 10. Maitland-Niles, Arsenal Se Tiago Pinto non dovesse trovare l’accordo con i Gunners sarebbe già pronta l’alternativa: Almamy Tourè dell’Eintracht Francoforte, nato in Mali ma con passaporto francese, compirà ventisei anni il prossimo aprile e sta trovando poco spazio in Bundesliga. Si tratta di un profilo più difensivo di Maitland-Niles e può arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Il preferito rimane comunque l’esterno dell’Arsenal, si attendono novità nei prossimi ...

Tiago Pinto ha in tasca l'accordo con l'esterno di centrocampo, ma non quello con l'Arsenal. Se dovesse saltare, si punterebbe sul maliano dell'Eintracht ...