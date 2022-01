Il meteo in Campania: le previsioni per il primo dell’anno (Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Bel tempo. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Ovest con intensità di 2 km/h. Possibili raffiche fino a 31 km/h. Temperatura minima di 5 °C e massima di 14 °C. Benevento – Sereno. Vento da Ponente con intensità di 2 km/h. Raffiche fino a 31 km/h. Temperatura minima di 6 °C e massima di 16 °C. Caserta – Nubi sparse. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Sud-Sud-Est con intensità di 4 km/h. Possibili raffiche fino a 6 km/h. Temperature: 7°C la minima e 14°C la massima. Napoli – Probabile nebbia diffusa. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Sud-Sud-Est con intensità di 5 km/h. Possibili raffiche fino a 8 km/h. Temperatura minima di 10 °C e massima di 14 °C. Salerno – Previste nubi sparse. Vento assente. Temperature: 10°C la minima e 15°C la massima. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Bel tempo. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Ovest con intensità di 2 km/h. Possibili raffiche fino a 31 km/h. Temperatura minima di 5 °C e massima di 14 °C. Benevento – Sereno. Vento da Ponente con intensità di 2 km/h. Raffiche fino a 31 km/h. Temperatura minima di 6 °C e massima di 16 °C. Caserta – Nubi sparse. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Sud-Sud-Est con intensità di 4 km/h. Possibili raffiche fino a 6 km/h. Temperature: 7°C la minima e 14°C la massima. Napoli – Probabile nebbia diffusa. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Sud-Sud-Est con intensità di 5 km/h. Possibili raffiche fino a 8 km/h. Temperatura minima di 10 °C e massima di 14 °C. Salerno – Previste nubi sparse. Vento assente. Temperature: 10°C la minima e 15°C la massima. L'articolo proviene da ...

