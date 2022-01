Francia, Monaco: sette giocatori positivi al Covid-19 (Di sabato 1 gennaio 2022) sette giocatori positivi al Covid-19 nel Monaco. I casi sono emersi alla vigilia della sfida di Coppa di Francia contro il Quevilly-Rouen, squadra di seconda divisione, ma la gara si dovrebbe giocare regolarmente domenica 2 gennaio 2022. Il Monaco fa sapere inoltre che nessuno dei sette giocatori contagiati mostra sintomi gravi e tutti si trovano già in isolamento. Sempre domenica sono in programma altre 12 partite di Coppa di Francia. Il Paris Saint-Germain, detentore del trofeo, sarà invece impegnato lunedì sera contro il Vannes, squadra di terza divisione. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022)al-19 nel. I casi sono emersi alla vigilia della sfida di Coppa dicontro il Quevilly-Rouen, squadra di seconda divisione, ma la gara si dovrebbe giocare regolarmente domenica 2 gennaio 2022. Ilfa sapere inoltre che nessuno deicontagiati mostra sintomi gravi e tutti si trovano già in isolamento. Sempre domenica sono in programma altre 12 partite di Coppa di. Il Paris Saint-Germain, detentore del trofeo, sarà invece impegnato lunedì sera contro il Vannes, squadra di terza divisione. SportFace.

