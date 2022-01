Cosa vediamo stasera in tv? Ecco i programmi del 1 gennaio 2022 (Di sabato 1 gennaio 2022) Amici di Formato news, Ecco quelli che sono i nostri consigli, su una selezione di film e serie Tv da vedere stasera, sera di Capodanno, sui principali canali tv RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET: Italia 1 e Italia 1 hd: Mamma, ho perso l’aereo Per gli appassionati delle commedie, su Italia 1 e Italia 1 hd, andrà in onda stasera, Mamma, ho perso l’aereo. Un ragazzino viene accidentalmente lasciato a casa da solo dalla sua famiglia durante le vacanze di Natale. Il piccolo ha otto anni ma malgrado sia da solo vuole proteggere la sua casa da una coppia di ladri… Canale Tv 8 e Tv8 HD: Godzilla Sempre stasera in prima serata, ma su Tv8 e Tv8 HD, per gli appassionati dei film fantastici, andrà in onda Godzilla. A seguito di una serie di test nucleari, effettuati dagli americani ... Leggi su formatonews (Di sabato 1 gennaio 2022) Amici di Formato news,quelli che sono i nostri consigli, su una selezione di film e serie Tv da vedere, sera di Capodanno, sui principali canali tv RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET: Italia 1 e Italia 1 hd: Mamma, ho perso l’aereo Per gli appassionati delle commedie, su Italia 1 e Italia 1 hd, andrà in onda, Mamma, ho perso l’aereo. Un ragazzino viene accidentalmente lasciato a casa da solo dalla sua famiglia durante le vacanze di Natale. Il piccolo ha otto anni ma malgrado sia da solo vuole proteggere la sua casa da una coppia di ladri… Canale Tv 8 e Tv8 HD: Godzilla Semprein prima serata, ma su Tv8 e Tv8 HD, per gli appassionati dei film fantastici, andrà in onda Godzilla. A seguito di una serie di test nucleari, effettuati dagli americani ...

