Concerti in tv a Capodanno su Rai 2 il concerto da Vienna (Di sabato 1 gennaio 2022) Sarà anche quest’anno un primo dell’anno molto particolare. Gli italiani possono muoversi, fare festa, andare in vacanza, pranzare in famiglia, a differenza di quello che succedeva un anno fa. Ma la situazione resta sempre seria e preoccupante; saranno milioni gli italiani che passeranno il Capodanno in casa in quarantena o malati a causa del covid e la musica di Capodanno potrebbe essere di compagnia a qualcuno di loro. Come sempre anche quest’anno la Rai regala gli imperdibili Concerti di Capodanno. Su Rai 2 il primo gennaio 2022 andrà in onda il concerto da Vienna. Concerti di Capodanno in tv: Capodanno da Vienna su Rai 2 Anche quest’anno si torna a fare musica, si torna allo spettacolo da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 1 gennaio 2022) Sarà anche quest’anno un primo dell’anno molto particolare. Gli italiani possono muoversi, fare festa, andare in vacanza, pranzare in famiglia, a differenza di quello che succedeva un anno fa. Ma la situazione resta sempre seria e preoccupante; saranno milioni gli italiani che passeranno ilin casa in quarantena o malati a causa del covid e la musica dipotrebbe essere di compagnia a qualcuno di loro. Come sempre anche quest’anno la Rai regala gli imperdibilidi. Su Rai 2 il primo gennaio 2022 andrà in onda ildadiin tv:dasu Rai 2 Anche quest’anno si torna a fare musica, si torna allo spettacolo da ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Omicron spegne il Capodanno, feste solo in casa.Discoteche chiuse e piazze blindate. Niente feste o concerti nelle… - telodogratis : In tv i Concerti di Capodanno di Vienna e Venezia: dove vederli in diretta - soulddef : RT @epikyunhie: ma perché i coreani si beccano i concerti kpop a capodanno e noi questi che cantano come se dovessero scorreggere ma non po… - pippoMR : ??Come seguire i due concerti. Quello di Vienna si può vedere anche in diretta streaming dalla tv austriaca ORF2 ?… - AnnaMancini81 : Concerti di Capodanno in tv: orario, canale, info -