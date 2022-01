Capodanno, trenini e balli al teatro Petruzzelli: polemica sullo show di Canale 5 (Di sabato 1 gennaio 2022) La splendida cornice del teatro Petruzzelli di Bari ha ospitato il Capodanno in musica di Canale 5, lo show in onda in diretta sull’ammiraglia Mediaset con la conduzione di Federica Panicucci e tanti ospiti per dare il benvenuto al 2022. Non sono mancate però le polemiche per quanto accaduto durante la serata. Da alcune immagini pubblicate sui social, infatti, si vede come durante l’evento alcune persone del pubblico si sono alzate improvvisando balli e addirittura trenini. Un clima di festa che però cozza con le rigide misure anti-Covid in vigore, fondamentali in un periodo di preoccupante ripresa dei contagi. “Avete bloccato i veglioni, niente dj set perché i dj creano assembramenti. E poi su Canale 5 al Petruzzelli fanno i ... Leggi su tpi (Di sabato 1 gennaio 2022) La splendida cornice deldi Bari ha ospitato ilin musica di5, loin onda in diretta sull’ammiraglia Mediaset con la conduzione di Federica Panicucci e tanti ospiti per dare il benvenuto al 2022. Non sono mancate però le polemiche per quanto accaduto durante la serata. Da alcune immagini pubblicate sui social, infatti, si vede come durante l’evento alcune persone del pubblico si sono alzate improvvisandoe addirittura. Un clima di festa che però cozza con le rigide misure anti-Covid in vigore, fondamentali in un periodo di preoccupante ripresa dei contagi. “Avete bloccato i veglioni, niente dj set perché i dj creano assembramenti. E poi su5 alfanno i ...

Giorgiolaporta : Voglio sapere quante contravvenzioni verranno elevate stanotte ai ristoratori che hanno permesso gli stessi… - Corriere : Trenini e balli in diretta su Canale 5. È polemica: «Nel resto d’Italia discoteche chiuse per Covid» - annarelladippi : RT @Giorgiolaporta: Voglio sapere quante contravvenzioni verranno elevate stanotte ai ristoratori che hanno permesso gli stessi #trenini ch… - cinzia_pietro : RT @Corriere: Trenini e balli in diretta su Canale 5. È polemica: «Nel resto d’Italia discoteche chiuse per Covid» - mimmoalba1 : RT @Giorgiolaporta: Voglio sapere quante contravvenzioni verranno elevate stanotte ai ristoratori che hanno permesso gli stessi #trenini ch… -