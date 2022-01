Caos tamponi e vaccini a Ladispoli, Ardita: “Basta chiacchiere, è tempo di aprire un hub” (Di sabato 1 gennaio 2022) Ladispoli – “Situazione insostenibile al Pit di Ladispoli (leggi qui), dove nei giorni scorsi a causa della viabilità sostenuta per l’elevatissimo numero di utenti in fila per il tampone si è verificato un ulteriore increscioso incidente. A farne le spese un operatore della Polizia Locale in servizio per verificare la dinamica di un tamponamento tra due mezzi, che è stato travolto ed ora è affidato alle cure dei sanitari”. A parlare è Giovanni Ardita, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Ladispoli. Che prosegue: “Al nostro agente in servizio, rimasto coinvolto nell’ufficio delle sue funzioni dopo il tamponamento, gli auguri per una pronta guarigione. Questo fatto rende ancora più urgente la risoluzione di una situazione che sta assumendo i contorni di una farsa. Proprio per questo ho già inviato tutta la ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 gennaio 2022)– “Situazione insostenibile al Pit di(leggi qui), dove nei giorni scorsi a causa della viabilità sostenuta per l’elevatissimo numero di utenti in fila per il tampone si è verificato un ulteriore increscioso incidente. A farne le spese un operatore della Polizia Locale in servizio per verificare la dinamica di un tamponamento tra due mezzi, che è stato travolto ed ora è affidato alle cure dei sanitari”. A parlare è Giovanni, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a. Che prosegue: “Al nostro agente in servizio, rimasto coinvolto nell’ufficio delle sue funzioni dopo il tamponamento, gli auguri per una pronta guarigione. Questo fatto rende ancora più urgente la risoluzione di una situazione che sta assumendo i contorni di una farsa. Proprio per questo ho già inviato tutta la ...

