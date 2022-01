Caldo record a Capodanno | perdiamo ogni anno un cubo di ghiaccio alto 10 km

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 1 gennaio 2022) Ain Val d’Aosta lo zero termico è stato a 3.800 metri, come in primavera. A Bormio le gare di coppa del mondo sono state cancellate causa, come quelle che si sarebbero dovute svolgere a Maribor, in Slovenia, l’8 e il 9 gennaio. Sull’isola di Kodiak, in Alaska, sono stati registrati 19,4 gradi, la temperatura più alta mai rilevata a dicembre in tutto lo Stato, ha commentato lo scienziato Rick Thoman dell’Alaska Center for Climate Assessment and Policy, definendola “assurda”. L’si è chiuso con coerenza termica. Gli estremi meteo sono aumentati e i picchi di freddo (si gela nella fascia occidentale degli Stati Uniti e in Giappone) non hcompensato l’onda calda. Il 2021 è entrato nella top ten degli anni roventi registrati nella storia della meteorologia, cioè dalla metà del ...