Calcio: Samp, positivi al Covid Augello e Falcone (Di sabato 1 gennaio 2022) Entrambi vaccinati e asintomatici, non hanno avuto contatti diretti coi compagni GENOVA - Due casi di coronavirus alla Sampdoria. La società blucerchiata ha diramato una nota in cui annuncia che "i ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 gennaio 2022) Entrambi vaccinati e asintomatici, non hanno avuto contatti diretti coi compagni GENOVA - Due casi di coronavirus alladoria. La società blucerchiata ha diramato una nota in cui annuncia che "i ...

Calcio: Samp, positivi al Covid Augello e Falcone Entrambi vaccinati e asintomatici, non hanno avuto contatti diretti coi compagni GENOVA - Due casi di coronavirus alla Sampdoria. La società blucerchiata ha diramato una nota in cui annuncia che "i ...

