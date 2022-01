Branko, Oroscopo 2022: per 2 segni sarà l’anno della rinascita mentre per gli altri.. (Di domenica 2 gennaio 2022) Con l'anno nuovo è sempre caccia all'Oroscopo 2022 come quello contenuto nel calendario Astrologico 2022 di Branko. Una serie di previsioni segno per segno da consultare mentre il 2021 finalmente finisce e si apre il nuovo anno. Partiamo dalle note dolenti. Tra i segni meno fortunati per il popolare astrologo c'è il Toro. Nonostante il supporto di Giove e Nettuno saranno tante le sfide da affrontare. Andrà meglio dopo l'estate. Anno di passaggio per i nati nel segno dei Gemelli. Sulle ambizioni future pesano difficoltà e dubbi per colpa di Mercurio ma nell'ultima parte dell'anno, grazie a Nettuno, le cose potrebbero cambiare in meglio. Fortunato ma non troppo il Cancro che dovrà dare il giusto peso a ciò che conta davvero con un'attenzione particolare ai rapporti ... Leggi su howtodofor (Di domenica 2 gennaio 2022) Con l'anno nuovo è sempre caccia all'come quello contenuto nel calendario Astrologicodi. Una serie di previsioni segno per segno da consultareil 2021 finalmente finisce e si apre il nuovo anno. Partiamo dalle note dolenti. Tra imeno fortunati per il popolare astrologo c'è il Toro. Nonostante il supporto di Giove e Nettuno saranno tante le sfide da affrontare. Andrà meglio dopo l'estate. Anno di passaggio per i nati nel segno dei Gemelli. Sulle ambizioni future pesano difficoltà e dubbi per colpa di Mercurio ma nell'ultima parte dell'anno, grazie a Nettuno, le cose potrebbero cambiare in meglio. Fortunato ma non troppo il Cancro che dovrà dare il giusto peso a ciò che conta davvero con un'attenzione particolare ai rapporti ...

