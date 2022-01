Alex Belli e Delia insieme a Capodanno: salta l’ingresso al GF VIP 6? (Di sabato 1 gennaio 2022) C’è grande attesa da parte del pubblico per la puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda lunedì sera. E tanti spettatori stavano aspettando di capire se realmente Delia Duran, la compagna di Alex Belli, sarebbe entrata nella casa del GF VIP. Su questo possibile ingresso si è detto e scritto tanto nelle ultime ore. La Duran era stata anche costretta a smentire alcune voci secondo le quali non avrebbe partecipato al reality di Canale 5 perchè positiva al covid. In realtà sia lei che Alex Belli stanno bene, come si può vedere nelle ultime storie postate sui social. Ieri, per la cena di Capodanno, Delia e l’attore erano insieme ad altri amici nella loro casa di Milano. Il che significa due cose. Delia Duran non entrerà nella casa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 1 gennaio 2022) C’è grande attesa da parte del pubblico per la puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda lunedì sera. E tanti spettatori stavano aspettando di capire se realmenteDuran, la compagna di, sarebbe entrata nella casa del GF VIP. Su questo possibile ingresso si è detto e scritto tanto nelle ultime ore. La Duran era stata anche costretta a smentire alcune voci secondo le quali non avrebbe partecipato al reality di Canale 5 perchè positiva al covid. In realtà sia lei chestanno bene, come si può vedere nelle ultime storie postate sui social. Ieri, per la cena die l’attore eranoad altri amici nella loro casa di Milano. Il che significa due cose.Duran non entrerà nella casa ...

Advertising

GrandeFratello : Momento Alex Belli (che vorremmo durasse all'infinito). Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Segu… - lilyrosemylove : RT @OSoardi: @trashtvstellare Purtroppo a Soleil piacciono gli uomini Delle altre così poi la scaricano facilmente come ha fatto Alex Belli - RiccardoManzon1 : @__rita_p_ Alex Belli - chiara_sciuto : RT @pnkmvn: io non smetto di pensare a come sarebbe stato capodanno del gf con alex belli ancora in casa #gfvip - pnkmvn : io non smetto di pensare a come sarebbe stato capodanno del gf con alex belli ancora in casa #gfvip -