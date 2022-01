“10 MILIONI DI BRINDISI”: IL GRAZIE DEL DIRETTORE DI RAI1 E IL BILANCIO ASCOLTI DEL 2021 (Di sabato 1 gennaio 2022) Il DIRETTORE di RAI1 ringrazia Amadeus e il pubblico per il grande successo de “L’Anno che verrà”, premiato con 6,5 MILIONI di telespettatori e uno share superiore al 33%. Picchi di 10 MILIONI e del 50% per il BRINDISI di mezzanotte con metà degli italiani su RAI1 a fronte dei 4,7 MILIONI sintonizzati su Canale 5. Ancora una volta la gran parte del pubblico ha scelto RAI1 per aspettare il nuovo anno e salutare quello appena concluso. In 10 MILIONI (50% di share) si sono dati appuntamento a mezzanotte sulla nostra rete per brindare con la spontaneità di Amadeus, vissuto come un familiare, un volto amico che rassicura e sa fare compagnia con leggerezza e sobrietà, senza far troppo rumore. È stata una festa che la Rai insieme alla ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 1 gennaio 2022) Ildiringrazia Amadeus e il pubblico per il grande successo de “L’Anno che verrà”, premiato con 6,5di telespettatori e uno share superiore al 33%. Picchi di 10e del 50% per ildi mezzanotte con metà degli italiani sua fronte dei 4,7sintonizzati su Canale 5. Ancora una volta la gran parte del pubblico ha sceltoper aspettare il nuovo anno e salutare quello appena concluso. In 10(50% di share) si sono dati appuntamento a mezzanotte sulla nostra rete per brindare con la spontaneità di Amadeus, vissuto come un familiare, un volto amico che rassicura e sa fare compagnia con leggerezza e sobrietà, senza far troppo rumore. È stata una festa che la Rai insieme alla ...

