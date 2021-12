WWE Day 1 2021 – Preview (Di venerdì 31 dicembre 2021) Buongiorno a tutti amici appassionati di Wrestling e buon anno. Il 2022 è appena iniziato e la World Wrestling Entertainment già ci propone il suo primo evento dell’anno che, seppur intitolato con davvero poca fantasia, ci introduce ad una nuova stagione e allo stesso tempo ci avvia verso la fine della stessa, perché qui, oggi, alla State Farm Arena di Atlanta, Georgia, parte la strada verso Wrestlemania. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i TAG TEAM MATCH RK-Bro (c) vs Street Profits for the WWE Raw Tag Team Championship La strada verso Wrestlemania comincia per tutti, anche per i Tag Team. Mi piacerebbe vedere Randy Orton e Riddle ancora insieme per tanto tempo, ma il programma iniziale era quello di far arrivare i due ad una rivalità molto importante, che tirasse magari per le lunghe e che culminasse, dopo un primo scontro a Wrestlemania, in ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 31 dicembre 2021) Buongiorno a tutti amici appassionati di Wrestling e buon anno. Il 2022 è appena iniziato e la World Wrestling Entertainment già ci propone il suo primo evento dell’anno che, seppur intitolato con davvero poca fantasia, ci introduce ad una nuova stagione e allo stesso tempo ci avvia verso la fine della stessa, perché qui, oggi, alla State Farm Arena di Atlanta, Georgia, parte la strada verso Wrestlemania. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i TAG TEAM MATCH RK-Bro (c) vs Street Profits for the WWE Raw Tag Team Championship La strada verso Wrestlemania comincia per tutti, anche per i Tag Team. Mi piacerebbe vedere Randy Orton e Riddle ancora insieme per tanto tempo, ma il programma iniziale era quello di far arrivare i due ad una rivalità molto importante, che tirasse magari per le lunghe e che culminasse, dopo un primo scontro a Wrestlemania, in ...

Advertising

SpazioWrestling : SCOPRI I PRONOSTICI DI TUTTI I MATCH DI DAY 1 A CURA DEL NOSTRO DIRETTORE MARCO MACRI' #SpazioWrestling #WWE #Day1 - SpazioWrestling : WWE: Come ci si sta proteggendo dal Covid in vista di Day One? #WWE #DayOne - theshieldofspo1 : Seth Rollins: la WWE è sicura di averlo a Day 1 - TSOWrestling : Il Messia della WWE riuscirà a battere il COVID-19 in tempo per essere disponibile per #WWEDay1? #TSOS // #TSOW - SpazioWrestling : WWE: Aggiunto un nuovo match a Day 1 *UFFICIALE* #Day1 #WWE -