Salto con gli sci | Ljubno 2021 | vince Kriznar davanti a Kramer

Nika Kriznar vince la prova di Salto con gli sci femminile HS94 a Ljubno, in Slovenia. La padrona di casa si impone con un totale di 263.7 punti, dopo che aveva chiuso il primo Salto al secondo posto. Dietro di lei, Marita Kramer, che, dopo essersi ritrovata prima in seguito al primo Salto, chiude con 259.9 punti dopo un secondo Salto da "soli" 125.2 punti. A chiudere il podio è l'altra slovena Ema Klinec con 257.2 punti, mentre la connazionale Ursa Bogataj chiude quarta ma staccata dalla vetta (249.6). Niente da fare per Jessica Malsiner: l'azzurra non ha infatti superato il taglio dopo il primo Salto, chiudendo al 46esimo posto con 92.1 punti (75m).

