Paolo Calissano | la sua carriera prima dello scandalo

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 31 dicembre 2021) per droga che lo porta alla condanna a quattro anni per cessione di stupefacentiè morto all’età di 54 anni nella sua abitazione romana. In attesa di accertamenti sulla causa del decesso, ripercorriamo la suafatta di successi e loche gli ha segnato la vita. Nato a Genova il 18 febbraio 1967,da giovane inizia la suadi attore comparendo in una pubblicità televisiva e partecipando come attore in alcuni fotoromanzi di successo. Nel frattempo studia economia e frequenta la prestigiosa scuola di recitazione School of Arts dell’Università di Boston. Leggi anche:è morto. Trovato privo di vita nella sua abitazione Negli anni ’90 inizia la sua ...