No! Non è vero che secondo il Regno Unito «i vaccinati rischiano di essere immunodepressi» (Di venerdì 31 dicembre 2021) «Allarme dal Regno Unito: i vaccinati rischiano di essere immunodepressi» titola un articolo pubblicato da La Verità a firma del medico No vax Silvana De Mari. Pubblicato a pagina 11 nell’edizione cartacea del 29 dicembre 2021, è stato condiviso via Facebook attraverso diversi screenshot riportandone alcune parti salienti. Si tratta, però, di una vecchia bufala diffusa all’estero nei mesi scorsi, già trattata da alcuni colleghi, “sorella” di quella trattata in un precedente articolo sul fantomatico Vaids (una sorta di “Aids causata dal vaccino”). Per chi ha fretta La narrativa del rapporto Uk e il rischio di immunodepressione nasce da un articolo di un sito in lingua inglese pubblicato il 15 ottobre 2021. Gli articoli pubblicati sia in lingua inglese, che ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 dicembre 2021) «Allarme dal: idi» titola un articolo pubblicato da La Verità a firma del medico No vax Silvana De Mari. Pubblicato a pagina 11 nell’edizione cartacea del 29 dicembre 2021, è stato condiviso via Facebook attraverso diversi screenshot riportandone alcune parti salienti. Si tratta, però, di una vecchia bufala diffusa all’estero nei mesi scorsi, già trattata da alcuni colleghi, “sorella” di quella trattata in un precedente articolo sul fantomatico Vaids (una sorta di “Aids causata dal vaccino”). Per chi ha fretta La narrativa del rapporto Uk e il rischio dione nasce da un articolo di un sito in lingua inglese pubblicato il 15 ottobre 2021. Gli articoli pubblicati sia in lingua inglese, che ...

