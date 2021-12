Morto il cane Musetta a Crotone a causa dei petardi di Capodanno (Di venerdì 31 dicembre 2021) Morto il cane Musetta a Crotone, si trattava del cane del quartiere che è deceduto a seguito di alcuni petardi lanciati da ragazzini: si tratta di una vera e propria crudeltà. foto La StampaCi trasferiamo in Calabria e per la precisione a Crotone dove il cagnolino Musetta amatissimo dal quartiere è stato vittime di alcuni petardi che anticipano la fine dell’anno lanciati da alcuni ragazzi. Ci troviamo in pieno centro storico, il cane era amato davvero da tutti, non ci stava mai nessuno che non si fermava per dargli qualche carezza o un pò di cibo, di certo la sua mancanza la sentiranno davvero tutti. La causa è solo l’infinita crudeltà di qualche persona che di certo non ha avuto ... Leggi su chenews (Di venerdì 31 dicembre 2021)il, si trattava deldel quartiere che è deceduto a seguito di alcunilanciati da ragazzini: si tratta di una vera e propria crudeltà. foto La StampaCi trasferiamo in Calabria e per la precisione adove il cagnolinoamatissimo dal quartiere è stato vittime di alcuniche anticipano la fine dell’anno lanciati da alcuni ragazzi. Ci troviamo in pieno centro storico, ilera amato davvero da tutti, non ci stava mai nessuno che non si fermava per dargli qualche carezza o un pò di cibo, di certo la sua mancanza la sentiranno davvero tutti. Laè solo l’infinita crudeltà di qualche persona che di certo non ha avuto ...

