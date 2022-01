Mattarella si congeda con un grazie all' Italia e un appello all’unità del Paese | “In questi anni ho fatto il mio dovere”

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Sergioci ha salutato con un messaggio breve e un filo di emozione. Non ha lasciato spiragli per l’eventuale «bis», anzi per evitare fraintendimenti il suo discorso (in piedi davanti a una finestra dello studio alla Palazzina con vista ... sul sito.

Niente Matteralla 'bis'. Il Capo dello Stato sidal suo ruolo nel suo ultimo discorso già dalle prime parole, affermando che questo momento del discorso di fine anno lo ha sempre vissuto 'con coinvolgimento ed emozione, ora accresciti dal ...ha quindi sottolineato come "grazie al comportamento responsabile degli italiani ci siamo avviati sulla strada della ripartenza. Abbiamo anche trovato dentro di noi le risorse per reagire, ...Il brindisi su Rai1 in diretta dalle Acciaierie di Terni, tra posti distanziati, green pass rafforzato e tampone, padrone di casa Amadeus; ...Un messaggio di serenità per il Parlamento chiamato a eleggere il suo successore, e anche per questo dobbiamo dirgli grazie” “Mattarella -aggiunge- ha indicato la rotta per accompagnare il Paese fuori ...