Mattarella | ' grazie a Papa Francesco per amore a Italia e Europa'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Desidero rivolgere un augurio affettuoso e un ringraziamento sincero a Papa Francesco per la forza del suo magistero, e per l'amore che esprime all'Italia e all'Europa, sottolineando come questo Continente possa svolgere un'importante funzione di pace, di equilibrio, di difesa dei diritti umani nel mondo che cambia". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno.

