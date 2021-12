Insigne-Toronto, il giocatore ha deciso: la scelta (Di venerdì 31 dicembre 2021) La storia tra Lorenzo Insigne e il Napoli è vicina al capolinea. Dopo più di 15 anni di amore (considerando anche le giovanili), a giugno le due strade si separeranno e ognuno continuerà la vita per conto suo. Un accordo sul rinnovo di contratto che non è arrivato e un Toronto che si è mezzo di traverso con un’offerta irrinunciabile sono le cause della fine di questa storia d’amore. Insigne Toronto L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione Insigne-Toronto e ha rivelato la scelta del capitano partenopeo. Infatti, Insigne ha accettato la proposta del club canadese: 15,5 milioni lordi a stagione, compresi i bonus. Un quinquennale da 7,75 milioni di euro annui, più benefit come casa, voli e auto per lui e la sua ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 31 dicembre 2021) La storia tra Lorenzoe il Napoli è vicina al capolinea. Dopo più di 15 anni di amore (considerando anche le giovanili), a giugno le due strade si separeranno e ognuno continuerà la vita per conto suo. Un accordo sul rinnovo di contratto che non è arrivato e unche si è mezzo di traverso con un’offerta irrinunciabile sono le cause della fine di questa storia d’amore.L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazionee ha rivelato ladel capitano partenopeo. Infatti,ha accettato la proposta del club canadese: 15,5 milioni lordi a stagione, compresi i bonus. Un quinquennale da 7,75 milioni di euro annui, più benefit come casa, voli e auto per lui e la sua ...

