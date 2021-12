Il nome di Paolo Rossi all’Olimpico: la Camera dei Deputati è favorevole (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma – “La Camera dei Deputati, con il parere favorevole del Governo, con 387 voti a favore, ha approvato un ordine del giorno, a mia prima firma, con il quale impegna il Governo a valutare la possibilità di intestare a Paolo Rossi, campione del mondo 1982, lo Stadio Olimpico di Roma”. E’ quanto ha reso noto ieri il deputato di Forza Italia, Pierantonio Zanettin. “Sono molto contenta dell’approvazione di questo ordine del giorno e penso sia il primo passo importante, anche della politica, in questa direzione dopo che le istituzioni del calcio si sono mosse già a favore” ha commentato all’Adnkronos Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi. “Mi fa molto piacere e penso che Paolo lo meriti davvero: ha regalato all’Italia e agli italiani un sogno che, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma – “Ladei, con il pareredel Governo, con 387 voti a favore, ha approvato un ordine del giorno, a mia prima firma, con il quale impegna il Governo a valutare la possibilità di intestare a, campione del mondo 1982, lo Stadio Olimpico di Roma”. E’ quanto ha reso noto ieri il deputato di Forza Italia, Pierantonio Zanettin. “Sono molto contenta dell’approvazione di questo ordine del giorno e penso sia il primo passo importante, anche della politica, in questa direzione dopo che le istituzioni del calcio si sono mosse già a favore” ha commentato all’Adnkronos Federica Cappelletti, vedova di. “Mi fa molto piacere e penso chelo meriti davvero: ha regalato all’Italia e agli italiani un sogno che, ...

