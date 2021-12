Draghi, il Colle e le incognite dell'economia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Speriamo che il testo definitivo del decreto, in Gazzetta ufficiale, esca tradotto in italiano. Non basta. Persino sull'entrata in vigore del provvedimento c'è qualche incertezza tra l'1, il 10 o il ... Leggi su lastampa (Di venerdì 31 dicembre 2021) Speriamo che il testo definitivo del decreto, in Gazzetta ufficiale, esca tradotto in italiano. Non basta. Persino sull'entrata in vigore del provvedimento c'è qualche incertezza tra l'1, il 10 o il ...

marattin : Da ieri penso che era così tanta la voglia di sentir parlare Draghi di Quirinale, che se avesse risposto alla doman… - elio_vito : Ipocrisia ed incoerenza dei sovranisti: FdI lancia #speranzadimettiti ma non chiede le dimissioni di Draghi, anzi a… - Giorgiolaporta : Se #Draghi sale al #Quirinale, #Brunetta è il nuovo Premier. E chi dice che non ci possa restare fino a fine legisl… - CarpaneseSilva1 : RT @OrtigiaP: Asse Franceschini Renzi per mandare Draghi al Colle con un nuovo governo in cui @matteosalvinimi sia all'opposizione? Ma come… - LaStampa : Draghi, il Colle e le incognite dell’economia -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Colle Così Conte e Di Maio si sfidano in Parlamento in attesa del Quirinale Il ministro degli Esteri confessa al Pd: 'A Draghi posso garantire 40 voti dei miei, per il Colle'. E intanto tiene un filo diretto con Arcore La conta che prelude alla resa dei conti. I due si ...

Sondaggio fogliante: su 50 parlamentari consultati, solo 15 vogliono Draghi al Colle I renziani sono i più convinti, i grillini i più ostici oppositori Sullo stesso argomento: "Serve Draghi al Quirinale e una legge proporzionale, lo sa anche Berlusconi". Parla Brugnaro Il gioco delle ...

Draghi, il Colle e le incognite dell’economia La Stampa Letta stoppa il Cav e lancia Draghi Ma i ministri dem fanno resistenza "Beh, dai. Ridere della proposta del segretario del tuo partito non è bello!". Un deputato della Lega rimane basito, nel cortile d’onore di palazzo Montecitorio, quando un suo collega dem, di origine ...

Contatti Renzi-Brugnaro, l’intesa è lontana I contatti vanno avanti. L’ultimo tra Matteo Renzi e Luigi Brugnaro (nella foto) risalirebbe a due giorni fa. C’è chi dice che si siano visti, con la scusa dello scambio di auguri di fine anno, e chi, ...

