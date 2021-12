Calderoli e Berlusconi al Colle: «Bastano 430 voti, il resto arriverà…» (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il leghista Roberto Calderoli, deputato dal 1992 al 2001 e poi fino ad oggi senatore, si schiera sul Quirinale in un’intervista al Corriere della Sera. Nella quale comincia con un pronostico: «Faccio una previsione: se il presidente viene eletto entro le prime quattro votazioni sarà un uomo, se si va alla quinta potrebbe toccare ad una donna. Ma non chiedetemi a chi corrispondono gli identikit». L’idea di Calderoli è che uno stallo prolungato anche dopo il primo abbassamento del quorum potrebbe portare i partiti a scegliere una figura super partes. Ma il senatore del Porcellum non sembra volere Draghi al Colle: «Senta, le dico la verità: si continua a parlare di Mattarella bis e di Draghi ma, con il massimo rispetto che tutti dobbiamo alle loro figure, è mai possibile che un Paese come il nostro non sappia trovare un’altra candidatura ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il leghista Roberto, deputato dal 1992 al 2001 e poi fino ad oggi senatore, si schiera sul Quirinale in un’intervista al Corriere della Sera. Nella quale comincia con un pronostico: «Faccio una previsione: se il presidente viene eletto entro le prime quattro votazioni sarà un uomo, se si va alla quinta potrebbe toccare ad una donna. Ma non chiedetemi a chi corrispondono gli identikit». L’idea diè che uno stallo prolungato anche dopo il primo abbassamento del quorum potrebbe portare i partiti a scegliere una figura super partes. Ma il senatore del Porcellum non sembra volere Draghi al: «Senta, le dico la verità: si continua a parlare di Mattarella bis e di Draghi ma, con il massimo rispetto che tutti dobbiamo alle loro figure, è mai possibile che un Paese come il nostro non sappia trovare un’altra candidatura ...

