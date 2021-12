Buon anno 2022: frasi d’autore da mandare ad amici e parenti per gli auguri (Di venerdì 31 dicembre 2021) Stasera, venerdì 31 dicembre saluteremo il 2021, caratterizzato dalla pandemia di Covid 19, e daremo il benvenuto al 2022 con la speranza che tutto torni “normale”. Per l’occasione riceveremo tanti messaggi di auguri via sms o whatsapp a cui saremo chiamati a rispondere. Avete poca fantasia? Non volete essere ripetitivi? Siete alla ricerca di frasi (o meglio citazioni) celebri, d’autore? Eccone alcune legate al capodanno, frasi per i vostri auguri per un Buon 2022: Il capodanno è un’innocua istituzione annuale, utile solo come scusa per bevute promiscue, telefonate di amici e stupidi propositi. (Mark Twain) Un ottimista sta in piedi fino a mezzanotte per vedere l’anno Nuovo. Un ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Stasera, venerdì 31 dicembre saluteremo il 2021, caratterizzato dalla pandemia di Covid 19, e daremo il benvenuto alcon la speranza che tutto torni “normale”. Per l’occasione riceveremo tanti messaggi divia sms o whatsapp a cui saremo chiamati a rispondere. Avete poca fantasia? Non volete essere ripetitivi? Siete alla ricerca di(o meglio citazioni) celebri,? Eccone alcune legate al capodper i vostriper un: Il capodè un’innocua istituzione annuale, utile solo come scusa per bevute promiscue, telefonate die stupidi propositi. (Mark Twain) Un ottimista sta in piedi fino a mezzanotte per vedere l’Nuovo. Un ...

borghi_claudio : Se questa differenza non appare con VIOLENTA EVIDENZA c'è un'unica definizione: FALLIMENTO. Se si sbaglia si chiede… - Quirinale : #Mattarella: Se guardo al cammino che abbiamo fatto insieme in questi sette anni nutro fiducia. L’Italia crescerà… - gianluigibuffon : Finisce il 2021, ma io sto già pensando al 2022, con un buon proposito: riportare in alto il Parma! Buon anno a tu… - RollaTiziano : @bertini_mauro Auguri di Buon Anno Mauro?????? - guaglione74 : @EmileeLy Buon Anno a te, che sia un anno ricco di serenità e sentimenti...???????? -