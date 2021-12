Agrigento | notificati dieci avvisi di garanzia ai vertici di Italgas per il disastro dello scorso 11 dicembre

(Di venerdì 31 dicembre 2021) I carabinieri dihanno notificatodipercolposo e omicidio colposo plurimo nell’ambito dell’indagine sulla tragedia di Ravanusa11. A causa del crollo di diverse palazzine dovuto ad un’esplosione riconducibile ad un insolito accumulo di gas, hanno perso la vita nove persone tra cui una donna incinta. Il procuratore capo diLuigi Patronaggio ha iscritto nel registro degli indagati iregionali e nazionali di, la società che gestisce la fornitura del gas nel comune agrigentino. Da quanto si apprende si tratta di un atto dovuto per consentire la nomina dei consulenti di parte in un accertamento irripetibile in ...

Il Fatto Quotidiano

