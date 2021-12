Vince Russo: “Bray Wyatt avrebbe dovuto interrompere la streak di The Undertaker” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Come tutti ricordiamo, alla trentesima edizione di Wrestlemania avvenne un evento che sembrava impossibile e che generò stupore e incredulità, ovvero la fine della leggendaria streak di imbattibilità di The Undertaker, per mano di The Beast Incarnate Brock Lesnar. Da quel momento ci si è chiesti se fosse veramente necessaria l’interruzione della streak e allo stesso tempo se Lesnar fosse l’uomo giusto per farlo, in molti pensano sia stata una scelta azzeccata, altri invece, la pensano diversamente. Ad esempio lo stesso The Undertaker pensava che l’uomo più indicato ad interromperla fosse l’attuale WWE Universal Champion Roman Reigns, che poi in effetti sconfisse il Deadman nel main event di Wrestlemania 33 infliggendogli la seconda sconfitta allo Showcase of the Immortals. Nè Brock Lesnar nè Roman ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 31 dicembre 2021) Come tutti ricordiamo, alla trentesima edizione di Wrestlemania avvenne un evento che sembrava impossibile e che generò stupore e incredulità, ovvero la fine della leggendariadi imbattibilità di The, per mano di The Beast Incarnate Brock Lesnar. Da quel momento ci si è chiesti se fosse veramente necessaria l’interruzione dellae allo stesso tempo se Lesnar fosse l’uomo giusto per farlo, in molti pensano sia stata una scelta azzeccata, altri invece, la pensano diversamente. Ad esempio lo stesso Thepensava che l’uomo più indicato ad interromperla fosse l’attuale WWE Universal Champion Roman Reigns, che poi in effetti sconfisse il Deadman nel main event di Wrestlemania 33 infliggendogli la seconda sconfitta allo Showcase of the Immortals. Nè Brock Lesnar nè Roman ...

