Super green pass anche per lavorare. Stretta ai No Vax. Draghi cede alle Regioni (Di venerdì 31 dicembre 2021) In attesa della pubblicazione delle nuove regole contro il covid sulla Gazzetta Ufficiale (Gianluigi Paragone e altri parlamentari di Italexit hanno chiesto a Mattarella di non controfirmare), per esempio sulla quarantena breve sulla nuova capienza degli stadi fissata al 50%, il governo pensa al prossimo provvedimento: il primo del 2022 che vorrebbe sancire la Stretta definitiva ai No vax. Ossial'ulteriore estensione del Super green pass al mondo del lavoro. La nuova legge, su cui si ragiona nonostante le fumate nere negli ultimi due Cdm, sarebbe nuovamente discussa in un Consiglio dei ministri che potrebbe essere convocato il 5 gennaio L'articolo proviene da Firenze Post.

