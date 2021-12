Osimhen adesso anche positivo: parteciperà alla Coppa d’Africa? (Di giovedì 30 dicembre 2021) La super sfida Juventus-Napoli, in programma il 6 gennaio alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium, si avvicina sempre di più e ben quattro azzurri non potranno esserci perché convocati dalle proprie Nazionali per la Coppa d’Africa, ossia: Koulibaly, Anguissa, Ounas e Osimhen. Sul centravanti nigeriano, però, si è aperto un ‘mistero’ che potrebbe portare il calciatore stesso, la società azzurra e la federazione nigeriana ad uno scontro. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, potrebbe esserci all’orizzonte un vero e proprio caso. Stando alle ultime notizie che si possono leggere nell’edizione di oggi 30 dicembre del quotidiano sportivo torinese, dalla data in cui Victor Osimhen si è sottoposto all’intervento chirurgico sono trascorsi 35 giorni, e chi ha riportato una frattura sull’arco zigomatico ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) La super sfida Juventus-Napoli, in programma il 6 gennaio alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium, si avvicina sempre di più e ben quattro azzurri non potranno esserci perché convocati dalle proprie Nazionali per la, ossia: Koulibaly, Anguissa, Ounas e. Sul centravanti nigeriano, però, si è aperto un ‘mistero’ che potrebbe portare il calciatore stesso, la società azzurra e la federazione nigeriana ad uno scontro. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, potrebbe esserci all’orizzonte un vero e proprio caso. Stando alle ultime notizie che si possono leggere nell’edizione di oggi 30 dicembre del quotidiano sportivo torinese, ddata in cui Victorsi è sottoposto all’intervento chirurgico sono trascorsi 35 giorni, e chi ha riportato una frattura sull’arco zigomatico ...

