Napoli, Osimhen positivo al Covid (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non c’è pace per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, fermo da alcune settimane a causa di un infortunio, è risultato positivo al Covid e al momento non potrà fare ritorno in Italia. Lo ha reso noto la stessa società in un comunicato: “La SSC Napoli Spa comunica che il giocatore Victor James Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l’esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro”. Conclude la nota: “Di conseguenza, le autorità locali hanno disposto l’isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non c’è pace per Victor. L’attaccante del, fermo da alcune settimane a causa di un infortunio, è risultatoale al momento non potrà fare ritorno in Italia. Lo ha reso noto la stessa società in un comunicato: “La SSCSpa comunica che il giocatore Victor Jamesè risultato, asintomatico, al-19 durante l’esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro”. Conclude la nota: “Di conseguenza, le autorità locali hanno disposto l’isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità”. L'articolo proviene da Italia Sera.

