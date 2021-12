Morta Assunta Pupetta Maresca | prima donna boss della camorra

Leggi su ck12

(Di giovedì 30 dicembre 2021)all’età di 86 anni in seguito a un malore: grande protagonistastoriadegli anni Ottanta, è stata laad essere considerata. Ènella tarda serata di ieri, mercoledì 29 dicembre, la storica ladydegli anni Ottanta,, conosciuta da tutti come. Malata da tempo, aveva 86 anni. Secondo quando si apprende si è spenta nella sua abitazione di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, a causa di un attacco cardiaco. I funerali dovrebbero essere celebrati nella giornata di domani, venerdì 31 dicembre. (foto di pubblico ...