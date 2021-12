Le cause dell’inflazione e il rischio di arrivare in ritardo con i rimedi

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Perché l’inflazione arriva proprio adesso? L’espansione monetaria è iniziata già nel 2008 e poi è esplosa dal 2011 in poi. Tassi zero, acquisto di titoli, Ltro, cioè finanziamenti alle banche finalizzati ai prestiti alle imprese, ma il temuto (o desiderato?) effetto sui prezzi non c’era stato. E così le banche centrali continuavano allegramente a pompare liquidità nell’economia. Prima o poi, lo squilibrio fra moneta disponibile e beni e servizi da comperare doveva spingere i prezzi verso l’alto. Questo momento è oggi. Dopo avere negato il fenomeno, dopo averlo definito temporaneo, le Banche Centrali e i governi riconoscono che l’inflazione, ancorché moderata, è qui per rimanere.