Insigne-Toronto, confermate le cifre: prossima settimana summit a Roma (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lorenzo Insigne sembra destinato a lasciare Napoli secondo le ultime voci e, a fare il punto della situazione sulla trattativa con il Toronto, è il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato che ai microfoni di Tg Sport ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Lorenzo Insigne, Napoli-Legia Warszawa “A metà della prossima settimana i dirigenti canadesi faranno il loro arrivo in Italia. Il vertice della sede sarà Roma che ospiterà Insigne e il suo agente Pisacane. Il presidente del Toronto sarà accompagnato dall’agente Andrea D’Amico, intermediario della trattativa. Sono state confermate dal Toronto le cifre offerte lo scorso 22 dicembre che comprenderebbero quasi 11 milioni netti più 4,5 milioni ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lorenzosembra destinato a lasciare Napoli secondo le ultime voci e, a fare il punto della situazione sulla trattativa con il, è il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato che ai microfoni di Tg Sport ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Lorenzo, Napoli-Legia Warszawa “A metà dellai dirigenti canadesi faranno il loro arrivo in Italia. Il vertice della sede saràche ospiteràe il suo agente Pisacane. Il presidente delsarà accompagnato dall’agente Andrea D’Amico, intermediario della trattativa. Sono statedalleofferte lo scorso 22 dicembre che comprenderebbero quasi 11 milioni netti più 4,5 milioni ...

