Immobile | quanta voglia di tornare | si allena pure a Capodanno

(Di giovedì 30 dicembre 2021) ROMA - Visite cliniche in Paideia per Ciro. In mattinata si è presentato alla struttura sanitaria di riferimento della Lazio per effettuare i test di idoneità dopo la positività al Covid - 19.

ROMA - Visite cliniche in Paideia per Ciro. In mattinata si è presentato alla struttura sanitaria di riferimento della Lazio per effettuare i test di idoneità dopo la positività al Covid - 19. Scalpita, non vede l'ora di tornare dopo ... FORMELLO - Fine delle vacanze, ripartono gli allenamenti. C'è un ciuffo biondo in gruppo: Immobile, tornato negativo al Covid, si è finalmente riaggregato dopo aver saltato ...