Il vizio dell' ottimismo

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Io non credo che la pandemia sia solo questione di numeri. Credo che sia anche e forse soprattutto una questione di animus. E di anima. Il nostro atteggiamento nei confronti del Covid condiziona l’andamentoa pandemia. Ieri, in Italia, i contagi sono stati 98.020 e i numeri raddoppiano ogni 2 giorni. I ricoveri sono stati +489, le intensive +40. Eppure, abbiamo passato quasi un mese a sentirci dire e a dire “Quanto siamo bravi noi italiani in confronto agli altri paesi”. Abbiamo passato un mese a scuotere la testa guardando internet e i tg, leggendo le paginate dei quotidiani. “In Francia 100.000 casi! In Germania 100.000 casi! e da noi 14.000…”. Eppure, abbiamo passato quasi un mese, qui in Italia, a irridere l’Oms che da subito (per una volta…) ha lanciato l’allarme globale per la variante Omicron. È contagiosissima, 5 volte piùa Delta. Il ...