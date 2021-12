“È cornuto” | crisi nera dopo Amici | amore al capolinea

Leggi su specialmag

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Per un ex concorrente dile cose non si mettono bene.il reality tutto è andato a rotoli, e ora di nuovo20: un concorrente è di nuovo in(WittyTV)La scuola di, si sa, è sempre un’ottima occasione per tutti i ragazzi di migliorarsi nella propria disciplina e di trovare anche lavoro successivamente. Non mancano, però, le occasioni per costruire solidi rapporti. Sono infatti numerose le coppie che sono nate tra i banchi die qualcuna è durata per davvero molti anni. Non è così per un ex concorrente della scorsa edizione, che sta di nuovo attraversando la bufera emotiva, per la seconda volta. Leggi anche >>>21, spoiler incredibile sul serale: squadre già formate, è tutto deciso Una nuova delusione per un ex concorrente di ...