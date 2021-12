C’è Clusone nelle 10 località turistiche alpine in cui si sono cercate più case

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 dicembre 2021) C’è, anche se perde posizioni rispetto all’anno scorso,diecidell’arco alpino (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta) dove sipiùin vendita e in affitto su Casa.it nel 2021. Al primo posto della classifica generale c’è Ponte di Legno, in Lombardia, che è laturistica dell’arco alpino ad aver registrato il maggior volume di ricerche nel 2021, mantenendo il primo posto in classifica del 2020; al secondo posto Asiago, in Veneto, che guadagna due posizioni rispetto al 2020; al terzo posto Falcade, in Veneto, stabile rispetto allo scorso anno. Al quarto posto si classifica Courmayeur, in Valle d’Aosta, che sale di ben sei posizioni rispetto al ...