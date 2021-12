Carburanti | torna la calma | prezzi fermi

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 dicembre 2021)consigliatisulla retequesta mattina, dopo il rialzo di ieri. Le quotazioni in Mediterraneo sono riprese, dopo due sedute di pausa per festività, con un aumento. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,723 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,727, pompe bianche 1,712), diesel a 1,589 euro/litro (+1, compagnie 1,593, pompe bianche 1,581). Benzina servito a 1,856 euro/litro (-1, compagnie 1,903, pompe bianche 1,768), diesel a 1,728 euro/litro (+1, compagnie 1,776, pompe bianche 1,638). Gpl servito a 0,821 euro/litro (-1, compagnie 0,828, pompe bianche 0,814), metano ...