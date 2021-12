Capodanno a Latina | niente botti e fuochi d’artificio | ecco fino a quando | le multe

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Non solo Roma e l’ordinanza di Roberto Gualtieri. Anche ail Sindaco Damiano Coletta ha firmato l’ordinanza n. 318 del 29 dicembre 2021 con la quale ordina il divieto di utilizzo di materiale esplodente in vista del. LEGGI QUI L’ORDINANZADa domani, venerdì 31 dicembre 2021, eal 1 gennaio 2022, aci sarà il divieto assoluto, su tutto il territorio comunale, di utilizzo e accensione di, petardi,, razzi e simili artifizi pirotecnici. Come si legge nell’ordinanza, i trasgressori saranno puniti con una multa di 25 euroa un massimo di 500, ...

