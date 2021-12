Calciomercato Juve, anche Milik per l’attacco: l’idea di Allegri (Di giovedì 30 dicembre 2021) Calciomercato Juve: i bianconeri starebbero pensando anche a Milik per l’attacco, ma Allegri non sarebbe convinto Secondo quanto riportato da Sportitalia, in casa Juve si sta valutando anche la candidatura di Arkadiusz Milik per l’attacco, anche se l’ex Napoli sarebbe al momento soltanto il piano C. Il polacco potrebbe essere la scialuppa di salvataggio nel caso in cui dovessero sfumare le piste predilette. I dubbi, però, sono dati dalla fiducia in lui da parte di Massimiliano Allegri, non convinto dalla sua tenuta fisica. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS SU JuveNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021): i bianconeri starebbero pensandoper, manon sarebbe convinto Secondo quanto riportato da Sportitalia, in casasi sta valutandola candidatura di Arkadiuszperse l’ex Napoli sarebbe al momento soltanto il piano C. Il polacco potrebbe essere la scialuppa di salvataggio nel caso in cui dovessero sfumare le piste predilette. I dubbi, però, sono dati dalla fiducia in lui da parte di Massimiliano, non convinto dalla sua tenuta fisica. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

